Раз, два, много: немцам запретят собираться даже втроем

Федеральное правительство Германии и правительства федеральных земель в ходе телефонной конференции согласовали ужесточение мер противодействия распространению коронавирусной инфекции. По сообщению DPA со ссылкой на собственные источники, решено запретить людям собираться в количестве более двух человек.

Будут, однако, и исключения — их обещают для семей и людей, живущих под одной крышей. Официальной информации на этот счет пока нет — ожидается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель проинформирует общественность позже.

Не исключается, что власти введут общефедеральный карантин и запретят жителям выходить из дома без острой необходимости, передает ТАСС. В минувший понедельник, 16 марта, правительство Германии уже объявило о существенных ограничениях в общественной жизни страны: закрыты почти все публичные места, рестораны, бары, клубы, музеи, кинотеатры и детские площадки.

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Германии вплотную приближается к 24 тысячам человек, количество умерших на данный момент составляет 93 человека (данные ресурса Worldometer). В мире новым коронавирусом уже заразились более 319 тысяч человек, более 13600 умерло.

В России за последние сутки зарегистрирован 61 новый случай коронавирусной инфекции в шести регионах. Всего на сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано 367 заболевших и 16 выздоровевших, умерших от последствий этой инфекции у нас нет.