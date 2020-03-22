Пятый борт с российскими военными вирусологами отправился в Италию

Пятый самолет Ил-76 с военными специалистами вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в Италию, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Всего в Итальянскую Республику, в которой сложилась непростая ситуация с распространением коронавируса, должны вылететь девять бортов.

Самолеты приземляются на военной базе "Практик де Маре" в 30 километрах от Рима. На них в страну прилетят восемь бригад военврачей – порядка 100 вирусологов и эпидемиологов.

Оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19 предложил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора премьером Италии Джузеппе Конте.

По последним данным портала Worldometers, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 319 тысяч человек. Из них более 50 тысяч — в Италии.