Уточнены данные по пострадавшим и разрушениям в Загребе

При землетрясении в хорватском Загребе семнадцать человек получили травмы, 15-летняя девочка, на которую упала часть фасада, находится в критическом состоянии в реанимации, передает РИА Новости.

По данным службы гражданской защиты, землетрясение магнитудой 5,3 произошло утром в воскресенье, 22 марта (в 8.43 по Москве). Эпицентр находился в семи километрах севернее Загреба, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Затем произошло несколько толчков меньшей силы.

По словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение стало крупнейшим с 1880 года.

Власти призвали жителей столицы при нахождении на открытом пространстве соблюдать предписания эпидемиологов и "сохранять дистанцию между собой".