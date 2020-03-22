Тема:

Умер Эдуард Лимонов 9 минут назад

22 марта 202022:36 Алексей Денисов

Эдуард Лимонов был исторической личностью

Эдуард Лимонов был исторической личностью

17 марта скончался Эдуард Лимонов. Ему было 77. Болел. В памяти останется как яркий поэт, писатель и публицист, бескомпромиссный, самоотверженный политик, готовый идти хоть в кутузку, хоть куда за свои принципы и идеи. В этом по нынешним временам Лимонов — несравненный. Пример раскрепощенного и свободного от конъюнктуры сознания. Дерзко свободен в любом контексте.

Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище под его настоящей фамилией — Савенко. Церемония последнего прощания была закрыта для прессы, поэтому присутствовали на ней только его близкие родственники, друзья и соратники. Так скромно и почти незаметно для мира закончил свой земной путь один из самых загадочных и парадоксальных русских писателей новейшего времени.

Творчество Лимонова всегда вызывало ожесточенные споры. Одни его боготворили, другие нещадно ругали. Но и почитатели, и противники его книг всегда сходились в одном: Эдуард Лимонов — личность историческая.

Как писатель он сумел сказать свое новое, хлесткое и ни на что не похожее слово в отечественной и мировой литературе. Как человек он всегда был предельно искренен во всем, что делал и говорил. Свои идеи и убеждения он отстаивал не только на бумаге, но и шел за них в тюрьму, на баррикады и под пули.

Писатель Сергей Шаргунов на протяжении многих лет был близко знаком с Эдуардом Лимоновым. По его словам, даже во время болезни — тяжелой онкологии, ставшей причиной его смерти, — 77-летний Лимонов до последних минут жизни вел себя мужественно и сохранял твердость духа. Именно эти качества когда-то создали ему репутацию бесстрашного борца за справедливость.

"Лимонов — это отчаянное бесстрашие. Лимонов — это про то, про что всегда понимала русская литература, — Родина и свобода. И Лимонов сражался и за Родину, и за свободу. И поэтому он сразу же поехал на Балканы к сербам. Он выходил против олигархов, против распродажи, он первый ясно и прямо заговорил о том, что мы оставили за нашими границами 25 миллионов русских людей. Его лимоновцы поднимали русский флаг и лозунг в Севастополе – "Русский город" — в тот момент, когда никто этого не делал. И не надо думать, что это было какое-то продолжение литературы. Для Лимонова все это было очень серьезно. Очень осмысленно и очень выстраданное, потому что все было искреннее, все было предельно честно. Он называл себя паталогически честным человеком", — отметил Шаргунов.

Для исследователя биография Лимонова — настоящий авантюрный роман с головокружительными, невероятными поворотами судьбы. С момента рождения в 1943 году Эдуард Савенко (позже известный всем под псевдонимом Лимонов) успел побывать грузчиком, строителем, сталеваром, портным, поэтом самиздата и диссидентом.

По словам самого Лимонова, в 1974 году он вынужден был уехать в США и лишился советского гражданства из-за отказа сотрудничать с КГБ. Оказавшись в Америке, Лимонов написал книгу "Это я, Эдичка", которую издали во Франции, куда он перебрался в 1980 году. Одни находили ее вульгарной из-за обилия нецензурных слов и откровенных сексуальных сцен, другие восхищались ею как новым литературным откровением, бичующим ханжество и бездушие буржуазного общества.

"Его первый роман — это ведь крик с самого дна. Это одинокий голос человека, которому нечего терять. Он вообще перевернул отечественную литературу, произвел революцию, потому что он привнес уличный разговорный язык", — сказал Сергей Шаргунов.

Для Запада Лимонов так и не стал своим, оставшись странным, непонятным и чересчур эпатажным русским. Во время съемок 1986 года в Париже он распевает блатные песни и, надевая рубашку в виде американского флага, называет себя "независимым коммунистом". А вот его ответ на вопрос, как ему живется заграницей.

- Эдик, трудно быть писателем в Париже? Русским писателем, эмигрантом?

- Да почему же трудно? Мне? Я везде писатель, — сказал Лимонов.

- А эмигрантом?

- Нормально. Новые персонажи. Для меня это очень хорошо. Новый опыт, возможность жить среди новых людей. Жить новой жизнью, я это обожаю. Для меня неважно, жить здесь или там. Это все глупости.

- Ты не любишь советский режим, КГБ, ЦРУ, диссидентов. Это позиция весьма маргинальная, не находишь?

- Еще я не люблю сахар. Много существует вещей, которые я не люблю.

В начале 90-х, восстановив советское гражданство, Лимонов вернулся в Россию и с головой окунулся в политику. Он создал партию с шокирующим для России названием — Национал-большевистская — издавал газету "Лимонка", устраивал "марши несогласных" и объездил все горячие точки.

"Вы отдаете отчет, что будет завтра на Украине? Это сейчас отношения более-менее дружественные. Но все изменяется ежедневно. Вот сейчас была история с Черноморским флотом, завтра будет из-за Крыма. Каждый раз это эскалация эмоций, потому что национализм — это непрерывная эскалация эмоций. Одна сторона начинает, другая ей отвечает", — говорил Лимонов.

Радикальные призывы и методы борьбы, которые проповедовал Лимонов, в начале 2000-х закончились для него реальным тюремным сроком. Правда, книги его продолжали свободно издаваться и продаваться в России. В течение всего трехлетнего заключения ему была предоставлена возможность работать, и в тюрьме Лимонов написал еще семь книг. Освободили его условно-досрочно в 2003 году.

"Он точно вышел из тюрьмы не озлобленным. Он говорил мне о том, что тюрьма позволила ему лучше понять и познать свою Родину. И вот именно в экстремальных ситуациях — в тюрьме и на войне — лучше понимаешь силу и глубину, характер русского человека", — подчеркнул Сергей Шаргунов.

"Моя Родина — это страна русского языка, в которой я не из последних удальцов (а вероятнее всего, первый, поскольку умею говорить прямо и сочно, а не через героев-посредников), и я кровно заинтересован, чтобы Родина здравствовала и продолжалась", — отмечал Эдуард Лимонов.

"Толерантность — заменитель жизни", — говорил Лимонов. Сам он называл себя "бунтарем" и "бархатным террористом". Но люди, знавшие его близко, говорят совсем о другом Лимонове: деликатном, внимательном и снисходительном к недостаткам других.

"Он в одной из наших самых последних встреч сказал, что он смягчился к роду людскому, он не хочет участвовать, как он сказал, в "блошиных гонках". Он стал как-то ну нежнее относиться к людям с их страстями, с их заблуждениями. Его последняя книга еще выйдет — книга о странствиях, о путешествиях. Он на прощанье мне сказал, что уезжает в Индию. И когда я за несколько дней до смерти ему позвонил, он не сразу подошел, и голос был искаженный, я ему прокричал: "Эдуард, вы в Индии?" Он что-то мне ответил, я решил, что да. "В Индию духа купить билет", — как писал Николай Гумилев", — вспоминает Сергей Шаргунов.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

20:58

Пентагон сообщил о смерти контрактника от коронавируса

20:52

Меркель контактировала с инфицированным новым коронавирусом

20:30

Минкульт дал рекомендацию кинотеатрам

20:12

Из России в Италию вылетел седьмой самолет с вирусологами

20:04

Меркель озвучила новые правила жизни

19:24

Очередной самолет ВКС РФ отправлен в Италию

19:16

У Пласидо Доминго нашли коронавирус

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Меркель контактировала с инфицированным новым коронавирусом

Меркель контактировала с инфицированным новым коронавирусом

1 час назад
Ключевые задачи кабмина – финстабильность, устойчивость экономики и поддержка людей

Ключевые задачи кабмина – финстабильность, устойчивость экономики и поддержка людей

2 часа назад
Путин не собирается переходить на удаленку

Путин не собирается переходить на удаленку

16 минут назад
Коронавирусу выгодно, чтобы его жертвы дольше жили

Коронавирусу выгодно, чтобы его жертвы дольше жили

34 минуты назад
ЦИК приглашает наблюдателей на голосование по Конституции

ЦИК приглашает наблюдателей на голосование по Конституции

1 час назад
Из России в Италию вылетел седьмой самолет с вирусологами

Из России в Италию вылетел седьмой самолет с вирусологами

2 часа назад
Приостановка полетов: разъяснение

Приостановка полетов: разъяснение

2 часа назад
Коронавирус воплотил в жизнь мечту Греты Тунберг

Коронавирус воплотил в жизнь мечту Греты Тунберг

2 часа назад
Минкульт дал рекомендацию кинотеатрам

Минкульт дал рекомендацию кинотеатрам

1 час назад
Пентагон сообщил о смерти контрактника от коронавируса

Пентагон сообщил о смерти контрактника от коронавируса

1 час назад
Глава МОК: примем решение по Олимпиаде в течение четырех недель

Глава МОК: примем решение по Олимпиаде в течение четырех недель

53 минуты назад
Московское метро закрывать не будут, число стационаров увеличат

Московское метро закрывать не будут, число стационаров увеличат

1 час назад
Киселёв описал происходящее фразой Черномырдина

Киселёв описал происходящее фразой Черномырдина

1 час назад
"Ну-ка, все вместе!": в заключительном отборочном выпуске победили Сова, Клявиня и Кудинов

"Ну-ка, все вместе!": в заключительном отборочном выпуске победили Сова, Клявиня и Кудинов

1 час назад
Порошковое молоко и лапша быстрого приготовления: новое исследование в программе "Тест"

Порошковое молоко и лапша быстрого приготовления: новое исследование в программе "Тест"

9 часов назад
Телеканал "Культура" проведет онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира

Телеканал "Культура" проведет онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира

21.03.2020 16:21
Крупнейший российско-белорусский энергопроект — на финишной прямой

Крупнейший российско-белорусский энергопроект — на финишной прямой

18 минут назад
Крым меняется на глазах, оставаясь верным выбору

Крым меняется на глазах, оставаясь верным выбору

42 минуты назад
В нефтяной войне Москвы и Эр-Рияда все настойчивее проявляется третий

В нефтяной войне Москвы и Эр-Рияда все настойчивее проявляется третий

47 минут назад
Европа недооценила новую инфекцию

Европа недооценила новую инфекцию

1 час назад
Конституционный суд ответил на главный вопрос по поправкам

Конституционный суд ответил на главный вопрос по поправкам

1 час назад
Олимпийская чемпионка Нильссон поменяет лыжные гонки на биатлон

Олимпийская чемпионка Нильссон поменяет лыжные гонки на биатлон

1 час назад
Выборы президента Абхазии состоялись и завершились

Выборы президента Абхазии состоялись и завершились

2 часа назад
Курильщикам будет тяжелее перенести коронавирус, личный аппарат ИВЛ не поможет

Курильщикам будет тяжелее перенести коронавирус, личный аппарат ИВЛ не поможет

2 часа назад
Эксперт разделил транспорт по степени опасности заражения

Эксперт разделил транспорт по степени опасности заражения

2 часа назад
Заболели мать и тесть премьера Испании, а также глава МИД Доминиканы

Заболели мать и тесть премьера Испании, а также глава МИД Доминиканы

2 часа назад
Стали известны особенности российских тестов на коронавирус

Стали известны особенности российских тестов на коронавирус

2 часа назад
ЦСКА прервал аренду Нисимуры по просьбе футболиста

ЦСКА прервал аренду Нисимуры по просьбе футболиста

2 часа назад
У Пласидо Доминго нашли коронавирус

У Пласидо Доминго нашли коронавирус

3 часа назад
Уточнены данные по пострадавшим и разрушениям в Загребе

Уточнены данные по пострадавшим и разрушениям в Загребе

3 часа назад
Инсайдеры назвали сроки принятия решения по Олимпиаде-2020

Инсайдеры назвали сроки принятия решения по Олимпиаде-2020

3 часа назад
Тем, кто плохо себя ведет в условиях пандемии, придумали название

Тем, кто плохо себя ведет в условиях пандемии, придумали название

3 часа назад
Российские швейные предприятия занялись многоразовыми масками

Российские швейные предприятия занялись многоразовыми масками

3 часа назад
Николай Боярчиков умер в больнице

Николай Боярчиков умер в больнице

4 часа назад
Шахматист Непомнящий выбился в лидеры турнира претендентов

Шахматист Непомнящий выбился в лидеры турнира претендентов

4 часа назад
Мнучин отказался отвечать на вопрос о рецессии

Мнучин отказался отвечать на вопрос о рецессии

4 часа назад
Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства

Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства

5 часов назад
Взрыв в Мурманске: ранены военные

Взрыв в Мурманске: ранены военные

5 часов назад
Хоккеист МХЛ Фростов находится в тяжелом состоянии после ДТП

Хоккеист МХЛ Фростов находится в тяжелом состоянии после ДТП

5 часов назад
Bild своеобразно "поздравила" Лаврова с днем рождения

Bild своеобразно "поздравила" Лаврова с днем рождения

6 часов назад
Франция заставила США сожалеть

Франция заставила США сожалеть

6 часов назад
В России выявлен 61 новый случай заболевания COVID-19, 54 из них – в Москве

В России выявлен 61 новый случай заболевания COVID-19, 54 из них – в Москве

6 часов назад
Антикоронавирусный оперштаб успокоил россиян

Антикоронавирусный оперштаб успокоил россиян

8 часов назад
Культурная столица нашла интеллигентный выход из изоляции

Культурная столица нашла интеллигентный выход из изоляции

8 часов назад
Полусонные пассажиры покидали в суматохе опрокинувшийся автобус

Полусонные пассажиры покидали в суматохе опрокинувшийся автобус

8 часов назад
Министр просвещения рассказал, что будет с ЕГЭ

Министр просвещения рассказал, что будет с ЕГЭ

8 часов назад
Инфекционисту, тайно завезшей коронавирус в Россию, придумали наказание

Инфекционисту, тайно завезшей коронавирус в Россию, придумали наказание

8 часов назад
В правительстве заявили, что продуктов хватит на всех и дефицита нет

В правительстве заявили, что продуктов хватит на всех и дефицита нет

9 часов назад
Вице-премьер Чернышенко: эпидемия слухов может быть опаснее медицинской

Вице-премьер Чернышенко: эпидемия слухов может быть опаснее медицинской

9 часов назад
Мультсериалу "Ми-ми-мишки" исполняется 5 лет

Мультсериалу "Ми-ми-мишки" исполняется 5 лет

20.03.2020 15:47

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку