Эксперт разделил транспорт по степени опасности заражения

В условиях распространения коронавируса наиболее безопасным видом транспорта для человека является личный автомобиль, заявил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Если выбирать между автобусом и такси, нужно остановиться на последнем варианте. В общественном транспорте наиболее высокий риск подхватить вирус будет там, где скучено много людей, продолжил инфекционист.

При этом он призвал не особо беспокоиться и продолжать пользоваться автобусами и троллейбусами — в Москве весь общественный транспорт обрабатывается специальным антибактериальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором. Сотрудники "Мосгортранса" обрабатывают машины и снаружи, и внутри. Тем же средством обеззараживают и подъезды жилых домов, пишет РИА Новости.

Что касается метро, то там тоже не очень опасно, потому что в подземке будут вводиться системы тепловизоров и фильтрации воздуха, добавил Викулов.

В России за последние сутки зарегистрирован 61 новый случай коронавирусной инфекции в шести регионах, 54 из них в Москве.

Последние данные о распространении коронавируса в мире публикует ресурс Worldometers.info.