У Пласидо Доминго нашли коронавирус

Оперный певец Пласидо Доминго сообщил в воскресенье в Facebook, что заразился новым типом коронавируса. Доминго посчитал своим долгом проинформировать об этом всех, кто с ним контактировал.

Также стало известно о том, что премьер-министр Испании Педро Санчес запретил из-за коронавируса COVID-19 въезд в страну граждан третьих стран. Граница будет открыта только для жителей Евросоюза, перевозчиков грузов, возвращающихся в свои страны туристов, дипломатов и врачей. Запрет будет действовать 30 дней.

Режима повышенной готовности в Испании продлен и будет действовать до до 11 апреля. Педро Санчес уверен, что нижняя палата парламента Испании и лидеры политических партий поддержат усилия правительства по защите населения.

Премьер призвал граждан к "ответственности и дисциплине" из-за сложной эпидемиологической ситуации. В Испании зафиксировано более 28,5 тысяч заболевших. 1,7 тысяч больных скончались.