Приостановка полетов: разъяснение

Россия с понедельника, 23 марта вводит новые ограничение на выполнение полетов в ряд стран. В списке находится большинство государств планеты – 95 стран. В телеграмме Росавиации, которая была разослана авиакомпаниям, отмечается, что новые ограничения вводятся согласно данным Роспотребнадзора в отношении стран, в которых выявлены случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Отменены все рейсы в Турцию (сохранены только рейсы в Стамбул), Японию (только в Токио), Вьетнам (только в Ханой) и Таиланд (Бангкок), Индию (Нью-Дели). Авиакомпания "Победа" приостанавливает все рейсы в Турцию, S7 сообщила, что закрывает рейсы из регионов во Вьетнам (Камрань), Таиланд (Пхукет и Бангкок) и Турцию.

Также массово будут ограничены полеты по курортным направлениям из регионов: летать можно будет только из Москвы в столицы Колумбии, Доминиканы, Аргентины, Камбоджи и на Багамы, Кубу и Мальдивы, а также в Денпасар на острове Бали в Индонезии.

Вновь ограничены полеты в Китай, сохранен лишь рейс Москва — Пекин. "Аэрофлот" пока продолжает полеты в Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Ранее сообщалось, что Россия приостанавливает авиасообщение. Исключение будет сделано для чартеров, на которых будут возвращать россиян на родину, а также для некоторых рейсов между Москвой и столицами некоторых государств. Согласно данным МИД России, требуется оперативная перевозка россиян еще из 30 стран. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих обратился к МИД РФ с просьбой до 26 марта сформировать точный список граждан, которым необходима помощь.

Въезд в Россию для иностранных граждан по-прежнему закрыт.

По последним данным портала Worldometers, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 321 тысячу человек.