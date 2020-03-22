22 марта 202019:32

Очередной самолет ВКС РФ отправлен в Италию

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/Алексей Ерешко

Шестой Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел в Италию с подмосковного аэродрома Чкаловский.

Борт приземлится на авиабазе ВВС Италии Практик де Маре в 30 километрах от Рима. К месту назначения следуют военные специалисты для борьбы с коронавирусом, сообщает Минобороны.

Оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19 предложил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора премьером Италии Джузеппе Конте.

По последним данным портала Worldometers, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 321 тысячу человек. Из них более 53 тысяч — в Италии.

 

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