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Российский Крым 44 минуты назад

22 марта 202021:58 Александр Христенко

Крым меняется на глазах, оставаясь верным выбору

Крым меняется на глазах, оставаясь верным выбору

18 марта Крым отметил шестую годовщину воссоединения с Россией. В этот день в 2014 году в Кремле президент России Владимир Путин и руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении полуострова в состав Российской Федерации. Историческому событию предшествовал референдум, на котором "за" проголосовали 97% жителей региона.

Сейчас Крым накрепко связан с Россией уже не только договором о возвращении, но и полотном автомобильной и железной дороги, а также надежным энергомостом. Жизнь там меняется буквально на глазах. Строится трасса "Таврида", возведен новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь, возводятся детсады, больницы.

Понятно, что никакого воссоединения шесть лет назад не произошло бы без волевого решения Владимира Путина. И понятно, почему этот праздничный день президент решил провести с крымчанами.

Зимний сезон со штормами и шквалистым ветром, доходящим до 26 метров в секунду, Крымский мост отработал надежно. Бесперебойное сообщение между берегами, более того, автопоток вырос почти на 20% по сравнению с прошлой зимой. А итоги к очередной годовщине "крымской весны" впечатляют — по мосту уже проехали более 9 миллионов машин, в конце декабря пустили пассажирские поезда, в июле стартуют железнодорожные грузоперевозки.

В шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией Владимир Путин в Севастополе вручил награды строителям.

"Крымский мост, спроектированный и возведенный нашими лучшими специалистами со всей страны, стал, безусловно, одним из наиболее ярких символов воссоединения России и Крыма. Но кроме того, что это символ, очень важный инфраструктурный объект, который реализовал мечты многих поколений подданных и граждан Российской империи и Советского Союза", — заявил президент.

В президентском указе — десятки фамилий. Орденами и медалями награждены монтажники, электрогазосварщики, плотники, машинисты кранов и вибропогружателей, капитаны судов и руководители строительных компаний – все, кто не жалея сил, работал на выполнение задачи государственной важности. А главе ключевого подрядчика строительства моста Аркадию Ротенбергу пришлось пожертвовать всем своим прежним образом жизни. Из-за введенных против него европейских и американских санкций.

"Я говорю: у тебя есть какая-то собственность за границей, активы. Он говорит: я же бизнесом занимаюсь, есть кое-что. Я говорю: а ты знаешь, ты можешь это потерять? Ответ был очень хорошим: пусть подавятся", — рассказал Владимир Путин. Из рук президента Ротенберг получил звезду Героя Труда.

"Я благодарен, что я смог прикоснуться к этому проекту, благодарен нашему президенту, что, несмотря на то, что все говорили, что проект нереализуем, он взялся за этот проект и поручил его нам, оказав нам большое доверие. И мы это доверие оправдали", — отметил бизнесмен.

Мост дал толчок развитию всего полуострова, где сейчас развернута гигантская стройка. Это новая трасса "Таврида" с десятками развязок и мостов, введенные в эксплуатацию новые школы, детские сады. Практически готова построенная с нуля республиканская клиническая больница имени Семашко.

12 этажей. Лечебно-диагностический корпус. Операционные с новейшим оборудованием — оно еще в заводской пленке. 730 койко-мест. Открытие центра запланировано на июль.

А туристам Крым предлагает все более разнообразный и насыщенный отдых. Реставрируются санатории, открываются новые гостиницы, одна из них — в историческом здании бывшей госдачи в Мисхоре.

О дальнейшем развитии региона говорили на встрече Владимира Путина с общественностью. В Крыму по-особенному отозвались предложенные президентом поправки в Конституцию. В частности, прямой запрет на отчуждение российской территории. А ужесточение требований для высших чиновников вызвало дискуссию: как быть крымчанам, ведь почти у всех было иностранное гражданство?

- Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, жители Севастополя и Крыма потенциально могут быть назначены на федеральные руководящие должности или нет? – спросила Лариса Мельник, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Севастополя.

- Наверное, есть желающие поиграть на этом, на чувствах крымчан, и сказать, что они не совсем граждане России, если ничего это не разрешается. Но это, как юристы говорят, покушение с негодными средствами. Если внимательно почитать текст, то из него сразу станет понятно, что для крымчан и севастопольцев сделано исключение. И там прямо прописано, что если какие-то территории либо часть территории другого государства вошли в состав РФ, то людей, которые проживают на этой территории, данные ограничения не распространяются. Вот и весь ответ, — подчеркнул Путин.

Среди самых обсуждаемых — социальные поправки. О закреплении в Конституции нормы, что минимальный размер оплаты труда должен быть не меньше прожиточного минимума и регулярной не реже одного раза в год индексации пенсий.

"Почему важно в Конституции закрепить? Есть закон, требующий индексации пенсий, социальных пособий. Но ежегодно принимается другой закон, о бюджете, и неоднократно были случаи, когда в законе о бюджете прописано такая-то статья в таком-то законе, требующая этой индексации, приостанавливается. Вот и все. И этого не делалось многократно. А если такая норма изложена в основном законе стране, то никакой закон другого свойства не может отменить действия Конституции", — уверен Путин.

Госсовет Крыма поддержал поправки к Конституции почти единогласно. "За" проголосовало и заксобрание Севастополя. Крымчане активно участвуют в жизни страны, впрочем, как и всегда.

Сам разговор президента с общественностью состоялся в зале Константиновской батареи, которая более полутора веков была на страже российских рубежей в Севастопольской бухте.

В истории Константиновской батареи отражена судьба всего Крыма. Первые военные укрепления здесь появились еще по приказу Александра Суворова. Затем были участие в двух героических оборонах Севастополя, разрушения, жертвы. За небольшой украинский период крепость окончательно пришла в упадок. Все изменилось в 2014-м, когда Крым и Севастополь воссоединились с Россией.

Константиновская батарея была полностью отреставрирована. Президент пообещал сделать все, чтобы поддержать и другие исторические памятники, коих в Крыму немало: древний Херсонес, музей "Панорамы обороны Севастополя. Тем более что первоочередные задачи по обеспечению безопасности и энергобезопасности полуострова решены.

"Люди тогда сделали осознанный выбор, причем настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение, вызывают просто сначала оторопь, а потом усмешку. Эти попытки разбились, растворились, рассыпались прежде всего о настроение людей, их желание работать, быть вместе с Россией, несмотря ни на какие внешние сложности. Так все и получилось", — отметил Владимир Путин.

Крым меняется на глазах, оставаясь верным своему историческому выбору.

Текст: "Вести недели"

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