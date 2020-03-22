Московское метро закрывать не будут, число стационаров увеличат

Многое в нашей общей борьбе с эпидемий зависит от каждого из нас. К максимальной собранности в Севастополе, призвал россиян и Владимир Путин: "Хочу еще раз сказать. Мы должны усилия объединять, помогать друг другу обязательно и проявить максимальную дисциплину. Никакой расхлябанности здесь быть не должно. Нельзя подвергать свое здоровье, свою жизнь опасности и подвергать опасности жизнь и здоровье других людей. Поэтому этот известный русский авось в данном случае абсолютно непригоден, его нужно отложить в сторонку и проявить максимальную ответственность и дисциплинированность, а органам власти проявить компетентность".

В студенческом кафетерии сегодня не обслуживают: бутерброд не съесть, кофе не выпить. Да и некому. Московский автомобильно-дорожный институт ушел на карантин — до особого распоряжения. 6000 студентов перевели на дистанционное обучение. В абсолютной тишине пустых аудиторий слышны лишь голоса преподавателей. Они лекции читают по Интернету.

Профессор МАДИ Владимир Татаринов работать онлайн не привык. Он любит включить проектор, настроить видео. Готовить инженеров заочно практически невозможно.

"Я думаю, что без ущерба качества образования две недели это еще можно. Дальше мы уже будем получать некоторые проблемы, которые потребуют от нас в дальнейшем, когда это все закончится, вводить дополнительные занятия, дополнительные консультации", — считает Татаринов.

90 минут преподаватель рассказывает о проектировании взлетных полос. Теперь профессор — за партой, студенты — по домам. Кто не увидит в прямом эфире, посмотрит в записи. И, может быть, даже запишет.

Дистанцию сохраняют и в московских школах: с 16 марта — свободное посещение, 21-го разошлись на каникулы. На задание — 5 минут. К доске не вызовут, но строго спросят. Это только кажется, что учиться по Интернету легко.

Пока школьники учатся дома, столичные анестезиологи — на ускоренных курсах в Боткинской больнице Москвы. Тренируются на манекенах, чтобы потом спасать людей. Отрабатывают тяжелые случаи вирусной пневмонии.

Денис Проценко, главный врач ГКБ 40, не только читает курс, он уже три недели сталкивается с этим на практике. Главный врач больницы в Коммунарке борется за жизнь каждого пациента с коронавирусом. Они будто движутся по зыбкому песку, ведь препаратов против COVID-19 в мире до сих пор не существует.



"Это антибактериальные препараты, направленные в отношении определенного возбудителя, и это комбинированная антивирусная терапия, которую они получают. С учетом того, что у нас нет пациентов отделения реанимации ухудшившихся, нам видится, что для этих пациентов эта терапия не приносит вред", — сказал Проценко.

Госпиталь, который должны были открыть в апреле, экстренно запускали за 10 часов. 1 марта приняли первых пациентов. Надо было отработать все до мелочей: как принять пациента, разделить потоки, защитить персонал.

Вход в лечебный корпус, где сейчас находятся пациенты с коронавирусом, — на четвертом этаже. Выход — на втором. Через стерильную зону. Здесь врачи снимают защитные костюмы, респираторы и выходят в диагностический корпус.

В палатном корпусе есть и своя диагностика — аппараты компьютерной томографии и даже свои операционные. Не хватает врачей и медицинских сестер. Но доктора из других московских больниц добровольно приезжают помочь. К ним присоединились ординаторы Второго меда.

"Это непринципиально. Я был и санитаром, и медбратом, поэтому для меня совершенно не важно, какую работу делать. На данный момент не существует разделения врач, медбрат, потому что, мы делаем общую работу", — отметил один из врачей.

Они заполняют медицинские карты — к пациентам доступа пока нет. На вопрос о трудностях, с которыми сталкиваются, лишь молча улыбаются. На их долю выпало испытание, которое надо пройти.

"Вспоминаются какие-то моменты из нашей истории, когда люди собой рисковали. Нас изначально же к этому готовили. У медика должно быть волонтерство на первом месте", — уверены врачи.

Больница в Коммунарке стала центром борьбы с коронавирусом. Сейчас здесь четыре сотни пациентов. Из них 74 — с подтвержденным коронавирусом. Тяжелых — на аппарате искусственной вентиляции легких — нет. Больше ста человек выписали.

Наталья Парадий была одним из первых пациентов Коммунарки, когда в палатах стоял запах новизны. И первые рейсы из зараженной Италии отправляли на карантин. Из Бергамо она прилетела с простудой. Думала- смертельный вирус. Оказалось ОРВИ.

"У вируса есть одна особенность. Он может передаваться, даже если вы чувствуете, что вы не больны. Поэтому его нужно сначала выявить", — сказала Наталья.

Тест-системы для диагностики коронавируса разработали специалисты научного центра "Вектор" в Новосибирске. Метод полимиазной цепной реакции позволяет обнаружить антитела еще до того, как они стали активно распространяться в организме.

Создать такой тест несложно. Этим сейчас занимаются частные предприятия, чтобы сделать диагностику коронавируса доступной для людей.

"Наша тест-система находится на стадии регистрации, проходит клинические испытания. Обычно этот процесс занимает несколько месяцев, но сейчас государство нам помогает. Надеюсь, это будет период 1-2 недели", — подчеркнул Дмитрий Трофимов, руководитель Института репродуктивной генетики МИЦ им. Кулакова.

Если раньше тесты на коронавирус исследовали только в федеральных лабораториях Роспотребнадзора, теперь к этой работе подключается Минздрав. В Москве пять мощных исследовательских центров приступили к тестированию.

В диагностический клинический центр №1 завезли дополнительное оборудование. Работать придется много. Только на COVID-19 — около десяти тысяч исследований в сутки.

"Наши коллеги из федеральных лабораторий работают круглые сутки последние недели. Но совершенно очевидно, что их мощностей не хватает. Город большой. Потребности большие. И наша задача — охватить как можно больше тестами, делать своевременно и качественно эту работу", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве объявлен режим повышенной готовности. В театрах — антракт до середины апреля. Закрыты кинотеатры, парки развлечений, Московский зоопарк. Предприятия переходят на удаленный режим работы.

Чтобы перестроиться на домашнюю работу, нужен телефон, компьютер и немного тишины. Пока девочки строят замок из диванных подушек, Вера Лапотовская оформляет страховые выплаты.

"Главная моя цель — это не прекратить оказывать помощь нашим клиентам, несмотря на коронавирус", — призналась Вера.

Совещания проходят виртуально, все операции — в режиме онлайн. Выходить из дома нет никакой нужды. Продукты доставляет курьер. Те, кто в изоляции, на карантине, никакого дефицита с поставками не замечают.

Человек в год съедает не больше шести килограммов макарон. Но на этой неделе скупали по 6 кило в одни руки. Пока паникеры вешают лапшу на уши, производители той самой лапши не выключают конвейер. Эксперты рассчитали продуктовый паек на две недели карантина. Это 30 литров питьевой воды, 5 килограммов круп, туда же – макароны, 3,5 литра молока, 2 килограмма мяса или рыбы, 0,5 растительного масла. Можно еще добавить муку, печенье, шоколад, орехи.

Все это производится в России в огромных объемах. Запасов гречки по стране — на четыре года. Фруктов и овощей — до нового сезона. Теперь за пастой в Италию ехать не надо. Россияне придумали себе дефицит.

Продукты для пожилых людей будут закупать волонтеры. Власти Москвы советуют пенсионерам реже выходить из дома. Ученые уже доказали: люди старше 60 — в группе риска. Им нужно помочь сохранить здоровье.

Купить лекарства, вынести мусор, сходить за продуктами — все, кто хочет помочь одиноким и пожилым, могут зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф. Это волонтерский проект для добрых дел. Уже больше двух тысяч добровольцев присоединились к штабам Общероссийского народного фронта.

Закрывать московское метро на карантин не будут, сообщил Сергей Собянин. А вот число стационаров для пациентов с коронавирусом увеличат. В Подмосковье ускоренными темпами возводят новый инфекционный госпиталь. Всего здесь будут 12 корпусов. Уже готовят бетонные фундаменты лечебного блока. Затем перейдут к реанимации. В спокойном режиме такой объект можно строить около года, но сейчас времени в запасе нет. Центр должны открыть уже через месяц.