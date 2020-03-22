Тема:

Коронавирус 2 минуты назад

22 марта 202021:46 Валентин Богданов

В США – коронакризис

В США – коронакризис

Подозрительно, что президент Трамп уж слишком навязчиво называет коронавирус "китайским". Тем самым он, с одной стороны, хочет обидеть Китай, а с другой, — наверное, что-то скрывает. Тем не менее такая навязчивость в Штатах была замечена, хотя есть за океаном и множество других тем.

Нью-Йорк — центр эпидемии коронавируса в США. Почти 8000 подтвержденных случаев. На обычно людной площади Таймс-сквер — редкие туристы. Сегодня вечером она окончательно опустеет. Губернатор штата фактически переводит крупнейший город Америки на карантин. С 20 часов 22 марта покидать дома можно только по необходимости. Владельцы магазинов готовятся к худшему. Вот красят наглухо заколоченную витрину.

Работать разрешать только продуктовым лавкам, аптекам и ресторанчикам, которые доставляют еду на дом или готовят на вынос, как у Филипа Боззо. В нынешней ситуации даже знакомство с нью-йоркским мэром вряд ли поможет его бизнесу.

"Это очень тяжело для людей, которые работают на нас. Мы стараемся платить нормально, но люди живут от чека к чеку, и по мере того, как эта болезнь распространяется, все напуганы по поводу того, что будет дальше", — сказал ресторатор Боззо.

Подобных звонков в офисе Энтони Мармо в последнее время все меньше Его агентство по подбору персонала сейчас держится за счет спроса на медсестер. По остальным профессиям — как под откос. Два миллиона 250 тысяч американцев, по данным The Goldman Sachs, остались без работы на минувшей неделе. И это — только начало.

"Возможно, будет порядка 30-40% безработицы, что будет разрушительно для экономики. Если ситуация с вирусом будет хуже, бизнес вынужден будет сворачивать свою деятельность а значит, безработица станет еще выше", — уверен Мармо.

Происходящему уже подобрали название – "коронакризис". О том, что рецессия грядет, исследователь трендов Джеральд Селенте говорил последние три года. По последним данным, кризисом уже охвачена треть мировой экономики. Ее рост по итогам года при самом лучше раскладе будет меньше 0,5%.

"Bank of Americ объявил, что мы вступаем в рецессию. Рецессию?! Мы вступаем в величайшую депрессию. Это будет намного хуже, чем в 1930-х. Мы пройдем через такое, что мы не видели в современной истории. В 30-х население Земли было 2 миллиарда человек. Сейчас — 7,7 миллиарда", — сказал Селенте.

Существует, правда, и "золотой миллиард", внутри которого к тому же имеется и особо привилегированная прослойка. К ней относят четверо американских сенаторов, среди которых и глава Комитета по разведке. После секретного брифинга в Конгрессе, где озвучивали безрадостные прогнозы, все четверо резко стали сбрасывать акции на фондовом рынке, где недавно фактически повторился "черный понедельник" 1987-го. За один день индекс Dow Jones рухнул на 10% и продолжает падать до сих пор.

Сам Трамп назвали происходящее войной. Действовать собираются по законам военном времени. Одним таким — от 1950-года, что принят был накануне Корейской войны, — Трамп и воспользовался. Defense Production Act дает главе Белого дома право в ручном режиме переводить экономику на военные рельсы.

Впрочем, холодная война (несмотря на вирус, против которого не плохо было бы объединиться) как шла, так и идет своим чередом. Один фотографов углядел среди трамповских пометок вот эту. Президент США перед очередным брифингом США сознательно заменил слово "корона" на слово "китайский" в названии вируса.

Впрочем, одним Китаем список стран, с которыми Вашингтон пытается свести счеты, прикрываясь заразой, не ограничивается. Тот же Трамп первое время вообще называл эпидемию фейком, а теперь, когда в Америке упустили драгоценное время, виноватыми в тревожных сводках объявлены Москва, Пекин и Тегеран. Мол, не вирус распространяется по стране, а зловредные интернет-боты разносят тревожные слухи по умам.

Вирус вирусом, а запуски — по расписанию. Вот на Гавайях в ночное небо над Тихим океаном успешно взмывает новая гиперзвуковая ракета C-HGB. Все при ней: и боеголовки, и тепловые защитные экраны. Можно применять и на суше, и на море независимо от эпидемиологической обстановки.

Лучше бы американские военные помогли накрытому эпидемией Нью-Йорку сетует градоначальник Билл де Блазио. Он — демократ. Бывший кандидат в кандидаты этой партии. Из отбора он выбыл. Осталось двое. Сенатор-социалист Берни Сандрес и Джо Байден, который в третий по счету супервторник победил в важных для номинации Флориде, Аризоне и Иллинойсе. В Огайо голосование отменили из-за коронавируса. Болезнь — важная часть предвыборной кампании.

По конференц-связи (встречи лицом к лицу с избирателями и журналистами отменены) Байден ставит диагноз трамповскому президентству. Но, как и в медицине, — никуда без второго мнения. В данном случае это данные опросов. 55% американцев одобряют то, как президент США и его команда противостоят пандемии. По осени, ближе к выборам, эти показатели для Трампа будут значить еще больше.

Интересное дополнение к новостям из США. Американское правительство ходатайствует о прекращении обвинений против группы российских компаний "Конкорд". Ранее дело было заведено в связи с подозрением о вмешательстве в выборы США. Это означает неизбежное закрытие дела без возможности его возобновления. То есть не стоило и начинать процесс, если так бесславно заканчивать его.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

20:58

Пентагон сообщил о смерти контрактника от коронавируса

20:52

Меркель контактировала с инфицированным новым коронавирусом

20:30

Минкульт дал рекомендацию кинотеатрам

20:12

Из России в Италию вылетел седьмой самолет с вирусологами

20:04

Меркель озвучила новые правила жизни

19:24

Очередной самолет ВКС РФ отправлен в Италию

19:16

У Пласидо Доминго нашли коронавирус

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Меркель контактировала с инфицированным новым коронавирусом

Меркель контактировала с инфицированным новым коронавирусом

1 час назад
Ключевые задачи кабмина – финстабильность, устойчивость экономики и поддержка людей

Ключевые задачи кабмина – финстабильность, устойчивость экономики и поддержка людей

2 часа назад
Путин не собирается переходить на удаленку

Путин не собирается переходить на удаленку

16 минут назад
Коронавирусу выгодно, чтобы его жертвы дольше жили

Коронавирусу выгодно, чтобы его жертвы дольше жили

34 минуты назад
ЦИК приглашает наблюдателей на голосование по Конституции

ЦИК приглашает наблюдателей на голосование по Конституции

1 час назад
Из России в Италию вылетел седьмой самолет с вирусологами

Из России в Италию вылетел седьмой самолет с вирусологами

2 часа назад
Приостановка полетов: разъяснение

Приостановка полетов: разъяснение

2 часа назад
Коронавирус воплотил в жизнь мечту Греты Тунберг

Коронавирус воплотил в жизнь мечту Греты Тунберг

2 часа назад
Минкульт дал рекомендацию кинотеатрам

Минкульт дал рекомендацию кинотеатрам

1 час назад
Пентагон сообщил о смерти контрактника от коронавируса

Пентагон сообщил о смерти контрактника от коронавируса

1 час назад
Глава МОК: примем решение по Олимпиаде в течение четырех недель

Глава МОК: примем решение по Олимпиаде в течение четырех недель

54 минуты назад
Московское метро закрывать не будут, число стационаров увеличат

Московское метро закрывать не будут, число стационаров увеличат

1 час назад
Киселёв описал происходящее фразой Черномырдина

Киселёв описал происходящее фразой Черномырдина

1 час назад
"Ну-ка, все вместе!": в заключительном отборочном выпуске победили Сова, Клявиня и Кудинов

"Ну-ка, все вместе!": в заключительном отборочном выпуске победили Сова, Клявиня и Кудинов

1 час назад
Порошковое молоко и лапша быстрого приготовления: новое исследование в программе "Тест"

Порошковое молоко и лапша быстрого приготовления: новое исследование в программе "Тест"

9 часов назад
Телеканал "Культура" проведет онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира

Телеканал "Культура" проведет онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира

21.03.2020 16:21
Крупнейший российско-белорусский энергопроект — на финишной прямой

Крупнейший российско-белорусский энергопроект — на финишной прямой

19 минут назад
Крым меняется на глазах, оставаясь верным выбору

Крым меняется на глазах, оставаясь верным выбору

43 минуты назад
В нефтяной войне Москвы и Эр-Рияда все настойчивее проявляется третий

В нефтяной войне Москвы и Эр-Рияда все настойчивее проявляется третий

48 минут назад
Европа недооценила новую инфекцию

Европа недооценила новую инфекцию

1 час назад
Конституционный суд ответил на главный вопрос по поправкам

Конституционный суд ответил на главный вопрос по поправкам

1 час назад
Олимпийская чемпионка Нильссон поменяет лыжные гонки на биатлон

Олимпийская чемпионка Нильссон поменяет лыжные гонки на биатлон

1 час назад
Выборы президента Абхазии состоялись и завершились

Выборы президента Абхазии состоялись и завершились

2 часа назад
Курильщикам будет тяжелее перенести коронавирус, личный аппарат ИВЛ не поможет

Курильщикам будет тяжелее перенести коронавирус, личный аппарат ИВЛ не поможет

2 часа назад
Эксперт разделил транспорт по степени опасности заражения

Эксперт разделил транспорт по степени опасности заражения

2 часа назад
Заболели мать и тесть премьера Испании, а также глава МИД Доминиканы

Заболели мать и тесть премьера Испании, а также глава МИД Доминиканы

2 часа назад
Стали известны особенности российских тестов на коронавирус

Стали известны особенности российских тестов на коронавирус

2 часа назад
ЦСКА прервал аренду Нисимуры по просьбе футболиста

ЦСКА прервал аренду Нисимуры по просьбе футболиста

3 часа назад
У Пласидо Доминго нашли коронавирус

У Пласидо Доминго нашли коронавирус

3 часа назад
Уточнены данные по пострадавшим и разрушениям в Загребе

Уточнены данные по пострадавшим и разрушениям в Загребе

3 часа назад
Инсайдеры назвали сроки принятия решения по Олимпиаде-2020

Инсайдеры назвали сроки принятия решения по Олимпиаде-2020

3 часа назад
Тем, кто плохо себя ведет в условиях пандемии, придумали название

Тем, кто плохо себя ведет в условиях пандемии, придумали название

3 часа назад
Российские швейные предприятия занялись многоразовыми масками

Российские швейные предприятия занялись многоразовыми масками

3 часа назад
Николай Боярчиков умер в больнице

Николай Боярчиков умер в больнице

4 часа назад
Шахматист Непомнящий выбился в лидеры турнира претендентов

Шахматист Непомнящий выбился в лидеры турнира претендентов

4 часа назад
Мнучин отказался отвечать на вопрос о рецессии

Мнучин отказался отвечать на вопрос о рецессии

4 часа назад
Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства

Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства

5 часов назад
Взрыв в Мурманске: ранены военные

Взрыв в Мурманске: ранены военные

5 часов назад
Хоккеист МХЛ Фростов находится в тяжелом состоянии после ДТП

Хоккеист МХЛ Фростов находится в тяжелом состоянии после ДТП

6 часов назад
Bild своеобразно "поздравила" Лаврова с днем рождения

Bild своеобразно "поздравила" Лаврова с днем рождения

6 часов назад
Франция заставила США сожалеть

Франция заставила США сожалеть

6 часов назад
В России выявлен 61 новый случай заболевания COVID-19, 54 из них – в Москве

В России выявлен 61 новый случай заболевания COVID-19, 54 из них – в Москве

6 часов назад
Антикоронавирусный оперштаб успокоил россиян

Антикоронавирусный оперштаб успокоил россиян

8 часов назад
Культурная столица нашла интеллигентный выход из изоляции

Культурная столица нашла интеллигентный выход из изоляции

8 часов назад
Полусонные пассажиры покидали в суматохе опрокинувшийся автобус

Полусонные пассажиры покидали в суматохе опрокинувшийся автобус

8 часов назад
Министр просвещения рассказал, что будет с ЕГЭ

Министр просвещения рассказал, что будет с ЕГЭ

8 часов назад
Инфекционисту, тайно завезшей коронавирус в Россию, придумали наказание

Инфекционисту, тайно завезшей коронавирус в Россию, придумали наказание

8 часов назад
В правительстве заявили, что продуктов хватит на всех и дефицита нет

В правительстве заявили, что продуктов хватит на всех и дефицита нет

9 часов назад
Вице-премьер Чернышенко: эпидемия слухов может быть опаснее медицинской

Вице-премьер Чернышенко: эпидемия слухов может быть опаснее медицинской

9 часов назад
Мультсериалу "Ми-ми-мишки" исполняется 5 лет

Мультсериалу "Ми-ми-мишки" исполняется 5 лет

20.03.2020 15:47

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку