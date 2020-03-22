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Коронавирус 1 минута назад

22 марта 202020:01

Заболели мать и тесть премьера Испании, а также глава МИД Доминиканы

Global Look Press

Коронавирусом заразились мать и тесть премьера Испании Педро Санчеса, они госпитализированы, пишут местные СМИ.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Сам Санчес заявил лишь, что многие семьи в Испании оказались в аналогичной ситуации. "Моя семья не важнее, чем другая семья. Спасибо за выраженную поддержку в этой ситуации", — приводит его слова РИА Новости.

Испанский премьер общался с журналистами на пресс-конференции, но на заданный ему соответствующий вопрос ответил уклончиво.

Ранее было официально объявлено, что коронавирусом заразилась жена Санчеса Бегонья Гомес. Премьер, как и другие члены правительства, сдал анализы, которые показали отрицательный результат. У двух членов кабинета коронавирус был обнаружен.

Кроме того, министр иностранных дел Доминиканы Мигель Варгас сообщил, что заразился коронавирусом. Он уточнил, что результаты его теста оказались положительными, хотя симптомов заболевания у него нет.

Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу зарегистрированных случаев коронавируса и на третьем в мире (после Китая и Италии). На 22 марта в стране выявлено 28,5 тысячи заражений, с начала эпидемии умерли 1720 человек, из них 1021 — в Мадриде. В Доминикане коронавирусом заразились 112 человек, трое скончались.

Последние данные о распространении коронавируса в мире публикует ресурс Worldometers.info.

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