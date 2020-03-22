Стали известны особенности российских тестов на коронавирус

Российские тест-системы для диагностики коронавируса способны выявить даже единичные копии вируса, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. В нем уточняется, что тесты обладают максимально возможной чувствительностью и не уступают мировым аналогам. Эти данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, так и при исследовании на клиническом материале.

В России на наличие COVID-19 проверили уже более 163 тысяч человек. Всего в стране, по последним данным, зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, под наблюдением находятся порядка 52 тысяч пациентов. Судя по данным портала Worldometers количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 322 тысячи человек в 160 странах.