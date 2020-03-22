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Коронавирус 6 минут назад

22 марта 202020:18

Курильщикам будет тяжелее перенести коронавирус, личный аппарат ИВЛ не поможет

Global Look Press

Курильщики тяжелее переносят коронавирус и даже могут попасть в реанимацию, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в Telegram и опубликовал результаты исследований Гарвардского университета и Университета Ираклион.

Так, тяжелые симптомы при COVID-19 курильщики показывают в 1,4 раза чаще, у них в 2,4 раза больше шансов попасть в реанимацию на ИВЛ.

Салагай подчеркнул, что курение — это фактор риска, и порекомендовал бросать вредную привычку.

Одновременно с этим в Минздраве порекомендовали не покупать аппараты ИВЛ для личных нужд. Необходимость в использовании аппарата может установить только врач в условиях стационара, российские больницы имеют необходимое оборудование.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ.

По данным портала Worldometers, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 329 тысяч человек. Из них более 53 тысяч — в Италии.

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