Меркель озвучила новые правила жизни

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что теперь в общественных местах страны можно собираться только по двое или семьями. Такое решение было принято по итогам переговоров с руководством 16 федеральных земель Германии в воскресенье, 22 марта.

Она пояснила, что эти правила вводятся в рамках стратегии подавления коронавируса и необходимы, чтобы выиграть время и затормозить распространение инфекции. Для этого, по словам Меркель, нужно последовательное сокращение общественной жизни и социальных контактов.

Встречи большими компаниями в настоящее время неприемлемы как дома, так и на улице, подчеркнула канцлер. В транспорте она посоветовал держаться на расстоянии в полтора-два метра от других людей. Нарушения будут отслеживать правоохранители, нарушителям грозит наказание. При этом немцам разрешили ходить на работу, индивидуально заниматься спортом на улице.

Говоря о себе, Меркель сообщила, что на фоне распространения коронавируса отменила почти все встречи. "Моя жизнь тоже принципиально поменялась и состоит теперь в значительной степени из теле- и видеоконференций", — призналась канцлер.

Новые правила в Германии, по предварительным данным, будут действовать две недели.

Между тем отдельные федеральные земли ФРГ вводят у себя более жесткие правила. Так, в Гессене ходить по улицам можно будет только поодиночке, в Саксонии с 23 марта введут повсеместный карантин, Бавария ввела карантин уже в середине недели, отмечает ТАСС.

По данным на 22 марта, в Германии заражение кооронавиирусом подтверждено у 18610 человек, 55 человек умерли.