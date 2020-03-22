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Коронавирус 5 минут назад

22 марта 202020:22 (обновлено в 20:36)

Из России в Италию вылетел седьмой самолет с вирусологами

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/Алексей Ерешко

Седьмой Ил-76 с военными вирусологами и оборудованием вылетел из России в Италию, сообщает Минобороны РФ. Москва отправляет в эпицентр пандемии специалистов, боровшихся с африканской чумой, сибирской язвой и Эболой.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что лично встретит самолеты ВКС РФ на авиабазе Практик де Маре под Римом.

Как уточняет ТАСС, за сутки в Италии умер 651 человек, 952 излечились, заболели около четырех тысяч. Общее число инфицированных в стране приближается к 60 тысячам.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил с итальянским премьером Джузеппе Конте меры помощи европейской стране, бьющей антирекорды по смертности от коронавируса. Было принято решение отправить туда девять самолетов с экспертами и спецтехникой.

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