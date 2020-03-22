Минкульт дал рекомендацию кинотеатрам

Российское Министерство культуры рекомендовало кинотеатрам с 23 марта в условиях распространения коронавируса временно перестать пускать посетителей. Соответствующий приказ подписала глава ведомства Ольга Любимова.

Ранее Минкультуры ввело такие же ограничения в отношении музеев, театров, филармоний, цирков и других подобных организаций.

С 19 марта во всех субъектах Федерации введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Он предусматривает отмену культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также перевод школ и вузов на удаленный режим работы, пишет РИА Новостии.