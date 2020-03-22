Пентагон сообщил о смерти контрактника от коронавируса

В США от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, скончался контрактник Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности (Defense Security and Cooperation Agency, DSCA).

По сообщению пресс-службы Пентагона, он умер 21 марта в городе Кристал-Сити, расположенном в пригороде Вашингтона в штате Вирджиния. У мужчины был выявлен коронавирус, он находился на лечении в местном госпитале, пишет ТАСС.

К настоящему моменту в США зафиксировали более 26,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли не менее 340 человек.

Последние данные о распространении коронавируса в мире публикует ресурс Worldometers.info.