Ян Непомнящий: рано радоваться лидерству на турнире

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал победу в пятом туре турнира претендентов над китайцем Ван Хао, которая позволила ему выйти в лидеры соревнований. Он заявил, что наконец-то ему удалось добиться положительного результата, играя белыми фигурами.

"Рад, что на этот раз подготовка оказалась более удачной, чем в предыдущих "белых партиях". Приятно победить белым цветом. Сыграно не так много партий, поэтому рано еще радоваться своему лидерству", – цитирует Непомнящего сайт Российской шахматной федерации.

Напомним, что 29-летний гроссмейстер из России в пятом туре взял верх над Ван Хао и возглавил турнирную таблицу соревнований.