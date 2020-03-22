Коронавирус проник в Сирию

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Сирии. Министр здравоохранения Низар Язиджи доложил, что заболевший приехал из-за границы, его уже изолировали и лечат.

В СМИ появилась информация, что заболела 20-летняя девушка.

Ранее сирийские власти приняли решение остановить движение общественного транспорта и такси, чтобы снизить до минимума количество социальных контактов.

По данным портала Worldometers, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 340 тысяч человек. Из них почти 14,5 тысячи скончались.