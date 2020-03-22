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Коронавирус 38 минут назад

22 марта 202023:37

Первый из российских бортов с медиками приземлился в Италии

EPA

По данным посольства РФ в Италии первый самолет с российскими военными вирусологами, медиками и оборудованием приземлился на военной базе в Пратика-ди-Маре в 30 километрах от Рима. Там его лично встретил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

После уточнения и согласования с итальянской стороной районов применения российские военные медики и специалисты-вирусологи приступят к выполнению задач по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство обороны РФ.

Всего в Италию должны прибыть девять бортов. Как сообщалось, в минувшую субботу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь, изложив ее конкретные параметры, напоминает ТАСС.

 

Ранее первая помощь Италии — бригады работавших в Ухане специалистов и медицинское оборудование — прибыла из Китая. Из Египта, Индии и Германии в республику были доставлены медицинские маски.

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