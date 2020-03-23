23 марта 202000:55

В Хорватии подсчитывают нанесенный землетрясением ущерб

AP Images

Помощник министра внутренних дел по вопросам гражданской защиты Хорватии Дамир Трут сообщил, что в результате произошедшей накануне утром в столице страны Загребе серии землетрясений повреждены более 500 жилых объектов. Последствия удара стихии до сих пор изучаются властями города и страны.

Как сообщалось, неподалеку от столицы Хорватии произошли два землетрясения магнитудой 5,3 и 5, в результате чего в Загребе возникли проблемы с подачей электроэнергии и сбои в работе интернета. В расчистке улиц города от образовавшихся завалов были задействованы порядка 200 военнослужащих, напоминает ТАСС.

 

Многие жители Загреба покинули свои дома и выехали на открытые пространства. Для тех, кто не мог вернуться в пострадавшие от землетрясения дома и квартиры, в центре города были установлены пункты питания, людей размещали в студенческих общежитиях. По данным посольства РФ в Хорватии, россияне при землетрясениях не пострадали.

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