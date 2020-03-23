COVID-19: в Саудовской Аравии введен комендантский час

В соответствии с указом короля Саудовской Аравии Сальмана, с понедельника, 23 марта, в стране введен комендантский час — запрет на передвижение для жителей городов, который будет действовать в целях борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в течение 21 дня с 7 часов вечера до 6 часов утра.

Контроль за соблюдением комендантского часа ложится на МВД. Из-под действия ограничительных мер выводятся сотрудники служб гражданской обороны, стратегических объектов представители силовых структур, военнослужащие и журналисты, работники системы здравоохранения, которые должны быть постоянно на своих рабочих местах, передает ТАСС.

Ранее в королевстве были отменены все развлекательные и спортивные мероприятия, запланированные саммиты и конференции, а с 15 марта приостановлено на две недели международное авиасообщение. Также было объявлено о прекращении массовых молитв во всех мечетях, а 20 марта закрылись на неопределенное время две святыни ислама — Большая мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине.

В последние дни в Саудовской Аравии резко выросло число заражений коронавирусом: по данным института Джонса Хопкинса, в разных частях королевства заболевших уже более 500.