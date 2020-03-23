Италия отправляет производство на карантин

В Италии закрываются все производственные предприятия, не выпускающие продукцию первой необходимости, сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

“Мы замедляем производственный двигатель страны, но не остановим его. Это нелёгкое решение, однако оно необходимо для того, чтобы как можно эффективнее сдерживать распространение эпидемии. Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения перебрасывается на всю экономику. Правительство примет чрезвычайные меры, которые позволят нам снова окрепнуть и перезагрузиться как можно скорее”, — заявил Конте в обращении к нации, транслировавшемся в Facebook.

Глава итальянского кабмина отметил, что аптек и продуктовых магазинов запреты не коснутся. Он добавил, что эпидемия коронавируса — “худший кризис после Второй мировой войны”.

Строгий карантин действует в Италии с 10 марта. Первыми о закрытии промпредприятий, строек и офисов сообщили северные регионы страны: Ломбардия и Пьемонт. В стране на 75% остановлено движение общественного и железнодорожного транспорта. По последним данным число зараженных коронавирусом в Италии достигло 53,5 тыс. человек.