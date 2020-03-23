Калининградские поисковики установили имена экипажа найденного штурмовика Ил-2

Калининградские поисковые отряды устанавливают имена лётчиков, погибших в боях в феврале-марте 1945 года. Поисковую операцию начали после того, как были обнаружены остатки упавшего советского самолета. Нашли части двигателя, детали и фрагменты Ил-2, остатки одежды и личные вещи летчиков.

Предварительно установлены имена членов погибшего экипажа, сообщает телеканал "Россия 24". Теперь версию поисковиков предстоит проверить в Центральном архиве Минобороны. Затем героев торжественно перезахоронят, увековечив их память на воинском мемориале.