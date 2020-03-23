Уральские производители приборов ИВЛ готовы увеличить их выпуск

На Уральском приборостроительном предприятии готовы к увеличению производства аппаратов ИВЛ. Это один из немногих производителей аппаратов искусственной вентиляции легких.

Приборы рассчитаны и на взрослых, и на детей, сообщает телеканал "Россия 24". Они помогают провести полную диагностику легочной ткани. За месяц на заводе выпускают не меньше 300 аппаратов, но при необходимости производительность могут увеличить в 10 раз. В технике последнего поколения на смену механике приходит электроника и автоматика.