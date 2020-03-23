В Китае состоялся панда-марафон

Панда-марафон состоялся накануне в Китае на фоне ослабления мер по борьбе с коронавирусом. В нем приняли участие тысяча бегунов.

Участникам все еще проверяют температуру и просят носить маски. На месте есть также пункты контроля, дезинфекционные пункты, а также проверка удостоверений личности.

По словам бегунов, занятия спортом помогут им скорее поправиться. Панда-марафон стал первым с начала пандемии коронавируса, отмечает телеканал "Россия 24".