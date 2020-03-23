Россия протянула Италии руку помощи

Италия благодарит Россию за помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил министр иностранных дел республики. В Италию в рамках помощи в борьбе с пандемией прибыли уже шесть российских военных самолетов, которые приземлились на авиабазе "Пратика-ди-Маре" под Римом, доставив российских военных специалистов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекции.

Готовность оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом выразил в минувшую субботу Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром страны. В российском Минобороны подчеркивают, что оказание помощи Италии никак не повлияет на наши собственные запасы.

Министр иностранных дел республики подчеркнул: " Всего в течение ночи в "Пратика-ди-Маре" прибудут около восьми команд российских медиков, которые будут поддерживать наших врачей, особенно в Ломбардии, Пьемонте и Эмилия-Романье. На борту этих самолетов есть маски и ряд медицинских материалов, которые являются основополагающими для действий наших врачей и медсестер. Я благодарю Российскую Федерацию, президента Путина и правительство за всю ту поддержку, которую они оказывают. Италия не одинока, есть много стран, которые нам помогают. Благодаря этой помощи система здравоохранения Италии может продолжать борьбу против коронавируса, без этих материалов это было бы невозможно".

Всего с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в Италию вылетели девять Ил-76 ВКС России, которые доставят около 100 военных вирусологов и специалистов Министерства обороны в области эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад, напомигнает телеканал "Россия 24". Италия сейчас занимает первое место по числу инфицированных за пределами Китая.