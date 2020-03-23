Военные летчики доставили из Китая 25 миллионов защитных масок

Самолет Воздушно-космических сил России доставил из Китая более 25 миллионов индивидуальных защитных масок. Ан-124 приземлился на аэродром "Чкаловский". В минувший четверг Владимир Путин обсудил ситуацию с коронавирусом по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином. Лидеры высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи и углубление кооперации в медицине и разработке лекарств, напоминает телеканал "Россия 24".