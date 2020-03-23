Нефтяное дно: цена барреля рухнула еще на 4%

Цены на нефть снова перешли к обвалу. Сегодня рынок открылся снижением более чем на 5% и за бочку смеси Brent дают чуть больше 26 долларов.

На фондовых площадках также наблюдается обвальное падение. Причиной стал отказ американского Сената поддержать, предложенный администрацией Трампа план помощи экономике. Он включает в себя поддержку на 4 триллиона долларов, в том числе налоговые льготы, кредиты малому бизнесу, финансирование больниц и прямые выплаты гражданам на сумму около 3 тысячи долларов на семью из четырех человек.

Голоса сенаторов разделились поровну, 47 проголосовали за и столько же против, а для принятия документа необходимо 60 голосов. Впрочем, шансы еще остаются, Белый дом рассчитывает, что уже сегодня вечером состоятся переговоры, которые завершатся успехом.

В Минфине США в свою очередь ожидают, что этот пакет помощи заставит экономику работать.

"Теперь, когда мы закрыли большую часть нашей экономики, этот механизм является средством предоставления ликвидности на широкой основе совместно с Федеральной резервной системой. Он поддержит и авиакомпании, и национальную безопасность, всю экономику. Как я уже сказал, мы можем привлечь до 4 триллионов долларов, чтобы помочь всем, от малого бизнеса до крупного бизнеса, чтобы пережить следующие 90–120 дней, и одержать победу”, такое заявление сделал министр финансов Стивен Мнучин.

На фоне неблагоприятной ситуации на рынке энергоносителей министр энергетики Александр Новак сегодня планирует встречу с главами российских нефтяных компаний, где обсудит текущую ситуацию и возможные действия, об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой сразу на несколько источников.

Вместе с тем, текущая ситуация с ценами на черное золото беспокоит и нефтяников по ту сторону Атлантики.

Как пишет агентство Bloomberg, регулятор отрасли в Техасе всерьез рассматривает скоординированные действия совместно с ОПЕК. Такое, кстати, уже случалось в истории, правда очень давно — в 1988 году.



