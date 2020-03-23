Сенат не одобрил пакет стимулов для борьбы с коронавирусом

Масштабный пакет мер для борьбы с воздействием коронавируса не набрал достаточного количества голосов в ходе ключевого процедурного голосования в Сенате США. Тупиковая ситуация наступила через несколько часов после того, как лидеры демократов предупредили, что их не устраивает законопроект. Они отмечают, что основные меры в нем направлены на поддержку корпораций, но не граждан.

За это демократы подверглись критике лидера сенатского большинства Митча Макконнелла. “Мы играем с эмоциями американского народа, играем с рынками, играем с нашим здравоохранением”, — заявил он, — “Помогите нам достичь соглашения, чтобы мы могли сделать то, что нужно сделать для американского народа, не позднее завтрашнего дня”.

Республиканцы Сената на прошлой неделе выдвинули предложение по мерам поддержки общим объемом более $1 трлн. Законопроект включал в себя кредиты для малого бизнеса, прямые выплаты гражданам, по $1 тыс. каждому взрослому, $250 млрд на расширение страхования от безработицы, $46 млрд — на борьбу непосредственно с вирусом, а также миллиардную помощь отдельным отраслям, в частности, авиакомпаниям.

Республиканцы надеялись договориться с демократами к понедельнику. О нехватке ресурсов в один голос заявляют больницы, отдельные компании и целые штаты. Авиакомпании предупреждают, что отсутствие экстренной поддержки может привести к катастрофическим результатам. Однако демократы прислушиваться к этим сигналам тревоги отказались.

Отдельные вопросы у представителей партии вызвал фонд объемом в $500 млрд для поддержки “бизнеса, оказавшегося в тяжелом положении”. И в частности, $58 млрд, предназначающиеся для пассажирских и грузовых авиакомпаний, а также $17 млрд долларов для предприятий, критически важных для поддержания национальной безопасности.