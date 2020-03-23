Великая депрессия возвращается: банки дают пугающие прогнозы

Крупнейшие банки уже начали давать апокалиптичные прогнозы.

Сначала Goldman Sachs заявил, что экономика США во втором квартале сократится на 5%, однако JP Morgan достаточно быстро озвучил драматичную оценку — спад на 14%. Впрочем, уже в минувшую пятницу банк практически удвоил ставку и предсказал крах ВВП уже на 24%.

Однако самым пессимистом на данный момент является Morgan Stanley, аналитики предсказывают крах экономики на 30%, что больше похоже на депрессию. В дальнейшем банкиры ожидают восстановления экономики на фоне восстановления спроса, однако резкого возврата к прежним уровням вряд ли стоит ожидать. Сейчас экономика практически парализована, и выход из этого состояния будет скорее всего медленным и постепенным. За время простоя многие компании понесут колоссальные убытки. Высока вероятность, что будет целая волна банкротств. Резкого ухудшения ждут аналитики и на рынке труда. Goldman Sachs и JP Morgan прогнозируют клоссальный рост безработицы в ближайшие недели, а Morgan Stanley и вовсе пишет, что уже 3 апреля статистическое ведомство сообщит о сокращении рабочих мест в марте сразу на 700 тысяч. Безработица вырастет с 3,5% до 4,2%, при этом в дальнейшем темпы роста показателя будут составлять более 10% в квартал, то есть максимальными тепмами с 1940-х годов.



