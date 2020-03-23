В красноярских школах продлили сроки проведения проверочных работ

У красноярских школьников продлили сроки проведения проверочных работ. Речь идет об учениках 4–7 классов, уточняет ГТРК "Красноярск".

Период проведения работ продлен до 25 мая. Более точные даты выберет самостоятельно каждая школа. Потом их передадут в Министерство образования.

Всероссийские проверочные работы у учеников 8 классов в этом году пройдут в режиме апробации в срок с 14 апреля по 14 мая. отметили, что Всем школам будут присланы индивидуальные варианты контрольных материалов, рассказали в Рособрнадзоре. Они сформируются автоматически из банка заданий.

Уточняется, что на процесс организации экзаменов изменение сроков не повлияет.