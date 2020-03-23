В красноярских школах продлили сроки проведения проверочных работ

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Коронавирус
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В России выявлен 61 новый случай заболевания COVID-19
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- Меркель озвучила новые правила жизни
- Москва: метро не закроют, число стационаров увеличат
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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6%
- Трейдеры готовятся к худшему после быстрого роста цены нефти
- Коронавирус препятствует торговым переговорам Великобритании и ЕС
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Вести.Hi-tech
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Авто.Вести.Ru
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Вести в 20.00
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Российские препараты против коронавируса
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Вести-Москва
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Собянин: метро будет работать при любой ситуации
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Вести.Регионы
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Вести.Наука
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Аслан Бжания лидирует на выборах президента Абхазии
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Коронавирус сразил первого американского сенатора
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Конституционный суд ответил на главный вопрос по поправкам
12 часов назад
Коронавирус воплотил в жизнь мечту Греты Тунберг
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Стали известны особенности российских тестов на коронавирус
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Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства
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