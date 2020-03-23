Вице-председатель ЕЦБ: коронавирус приведет Европу к рецессии

Последствия вспышки коронавируса спровоцируют рецессию в Европе, однако во втором полугодии экономика региона должна вернуться к росту, заявил вице-председатель Европейского центрального банка Луис де Гиндос.

"Это воздействие будет очень тяжелым и приведет Европу к рецессии", — сказал де Гиндос в интервью испанскому телеканалу La Sexta.

"Я думаю, что первое полугодие будет очень плохим. Европа вступит в рецессию, и это приведет к тому, что в целом европейская экономика будет иметь отрицательные темпы роста в этом году, но во втором полугодии, я думаю, мы увидим положительные темпы роста для Европы", — отметил де Гиндос.

По итогам мартовского заседания ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки без изменений. В то же время регулятор представил масштабный пакет стимулов для поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.

На прошлой неделе центробанк сообщил, что он запустит чрезвычайную программу покупки облигаций на сумму 750 миллиардов евро.

По словам де Гиндоса, ЕЦБ будет делать все необходимое для борьбы с экономическими последствиями коронавируса. Вице-председатель центробанка также подчеркнул важность предотвращения долгового кризиса в Европе.