Глава ФРБ Сент-Луиса: безработица в США может достичь 30%

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что уровень безработицы в США может достичь 30% во втором квартале из-за мер по борьбе с коронавирусом, сообщает Bloomberg.

Если прогноз Булларда окажется верным, безработица будет хуже, чем во время Великой депрессии, и в три раза хуже, чем во время рецессии 2007-2009 годов, отмечает Reuters.

На прошлой неделе министр финансов США Стивен Мнучин обсудил с сенаторами-республиканцами вероятность того, что без вмешательства властей безработица в стране может вырасти до 20% из-за последствий коронавируса.

Буллард также ожидает беспрецедентного падения ВВП США на 50% во втором квартале.

Он призвал принять фискальные меры, чтобы компенсировать 2,5 триллиона долларов потерянного дохода и обеспечить восстановление экономики США. По словам главы ФРБ Сент-Луиса, Федеральная резервная система будет готова сделать больше, чтобы обеспечить функционирование рынков в период высокой волатильности.

Ранее ФРС снизила ставку по федеральным фондам до уровня 0-0,25%. Американский центробанк также объявил о запуске программы покупки активов на 700 миллиардов долларов, чтобы смягчить удар по экономике от пандемии коронавируса.

Буллард призвал к тому, чтобы страхование по безработице покрывало 100% потерянных доходов работников, назвав это "страховкой от пандемии".

Если власти примут решительные меры, активность должна начать восстанавливаться, считает Буллард.

"Я бы рассматривал третий квартал как переходный", а четвертый квартал и первый квартал следующего года — как "довольно сильные", поскольку американцы компенсируют потерянные расходы. "Эти кварталы могут быть кварталами бума", — добавил он.