В Томске снимут социальные ролики о коронавирусе с участием двойников знаменитостей

В Томске снимут социальные ролики с участием двойников известных людей. Одной из главных тем станут фейковые новости о коронавирусе. Об этом ГТРК "Томск" рассказал представитель киностудии CAST Артём Сагеев.

Кроме разного рода выдумок про коронавирусную инфекцию режиссеры хотят поведать зрителям о том, как не поддаваться панике, как правильно вести себя в сложившейся ситуации. Один из сюжетов будет посвящен новостям о вакцине от вируса.

Как сообщили в киностудии, уже найден двойник Греты Тунберг. Сейчас с ее участием снимается сюжет о бездомных животных. На киностудии готовы оплатить людям участие в роликах. Для того, чтобы попасть на конкурс, нужно прислать на сайт студии свою заявку. Обязательно уточните, чей вы двойник, расскажите о себе и своих интересах.

Кастинг продолжится до конца апреля, заявки ждут со всех регионов России.