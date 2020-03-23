"Процитирую Лаврова, но не вслух": Захарова ответила немецким журналистам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью в немецком издании Bild, назвавшим факт поздравления министра Сергея Лаврова с 70-летним юбилеем "немыслимым скандалом".

Она сказала, что у Лаврова есть цитаты, которыми можно было бы прокомментировать ситуацию. "Пожалуй, процитирую того же Сергея Викторовича. Но не вслух", — сказала Захарова ТАСС.

21 марта Сергею Лаврову исполнилось 70 лет. В связи с этим московское бюро немецкого телеканала ARD сообщило, что в магазинах продаются альбомы с фотографиями российского министра. На это отреагировала газета Bild. Журналист издания назвал это культом личности доверенного лица Путина.