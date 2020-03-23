Канада из-за коронавируса отказалась от участия в Олимпийских играх

Олимпийский и паралимпийский комитеты Канады выступили с заявлением, в котором объявили о том, что отказываются от участия в предстоящих летних Олимпийских играх-2020 в Токио из-за распространения коронавируса COVID-19.

"Мы совместно с правительством страны, комиссией спортсменов и спортивными федерациями страны приняли тяжелое решение не отправлять спортсменов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио", – сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Канады.

Также в заявлении говорится о том, что Олимпийский комитет Канады призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести летние Игры на год: "Готовы оказать любую помощь в разрешении трудностей, которые повлечет за собой это решение".

Ранее Вице-президент оргкомитета Олимпийских игр 2020 Тосиаки Эндо заявил, что его организация прилагает все усилия, чтоб Олимпиада прошла вовремя.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Однако пандемия коронавируса может сорвать проведение Игр. Правительство Японии пока не спешит отменять или переносить соревнования, а глава МОК Томас Бах с оптимизмом относится к перспективе проведения Игр в запланированные сроки.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 192 страны и территории. Заболевших при этом уже порядка 338 тысяч человек, из которых 14,6 тысячи скончались.