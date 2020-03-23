Счетная палата сообщила, что миллионы россиян живут без водопровода

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Коронавирус
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В России выявлен 61 новый случай заболевания COVID-19
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Вести.Экономика
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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6%
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Вести.Hi-tech
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Авто.Вести.Ru
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Вести в 20.00
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Российские препараты против коронавируса
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Вести-Москва
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Собянин: метро будет работать при любой ситуации
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Вести.Регионы
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Вести.Наука
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