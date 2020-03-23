Счетная палата сообщила, что миллионы россиян живут без водопровода

В России более 12 миллионов человек живут без водопровода, а 11 миллионов — без качественной питьевой воды. К такому неутешительному выводу пришли аудиторы Счетной палаты, изучая обстановку по стране, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

“Уточним, в 83 субъектах (не включены Москва и Санкт-Петербург) более 11 млн человек до настоящего времени не обеспечены качественной водой, а более 12 млн — не обеспечены услугами централизованного водоснабжения”, — говорится в сообщении на сайте органа госконтроля.

Данные были получены в рамках контроля за реализацией ФП “Чистая вода”, который входит в нацпроект “Экология”.

В ведомстве отметили, что картина, на данный момент, “не радостная”. "Мы видим, что "Чистая вода" не решает вопросов повышения качества питьевой воды для жителей населенных пунктов, не обеспеченных централизованным водоснабжением, хотя такая цель поставлена, в частности, в ФП не предусмотрен показатель роста качества питьевой воды для жителей таких населенных пунктов", — отмечают в СП.

Не нашли аудиторы позитивных моментов и в реализации ФЦБ “Охрана озера Байкал”, мониторингом которой СП занимается уже несколько лет.

"К сожалению, констатируем, что обстановка в этой зоне неблагоприятная и с каждым годом ухудшается. Но мы не оставляем эту тему и надеемся своей работой добиться изменения ситуации", — констатировали в Счетной палате.

В этом году аудиторы проверят экологическое состояние водных объектов и результативность мероприятий по оздоровлению Волги. “Только в бассейне реки Волга проживает, по некоторым оценкам, более 40% населения страны. При этом улучшение качества воды в водных объектах является важнейшим условием достижения высоких стандартов жизни населения", — пояснил аудитор СП Михаил Мень, добавив, что из-за ситуации с коронавирусом время посещения регионов изменено.