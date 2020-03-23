Автопроизводители останавливают производство в Индии из-за коронавируса

Крупнейший в Индии автопроизводитель Maruti Suzuki India, а также компании Mahindra&Mahindra, Mercedes-Benz, Fiat Chrysler и Hyundai Motor сообщили о приостановке работы своих предприятий в Индии из-за вспышки коронавируса. Как писали ранее Вести.Ру, аналогичные меры предприняли концерны в США и ЕС.

При этом производитель спортивных внедорожников Mahindra & Mahindra намерен начать выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких для пациентов с коронавирусом. Аналогичные планы и у других автопроизводителей, включая Ferrari и Fiat.

В Индии зафиксировано более 340 случаев заражения коронавирусом и 5 летальных исходов. Это уже побудило местные власти ограничить движение поездов и метро по всей стране, а также распорядиться о закрытии магазинов в нескольких штатах до 31 марта.

Maruti, которая производит каждый второй купленный в Индии автомобиль, заявила о немедленной остановке работы как на производстве, так и в офисах, в северном штате Харьяна. Сроков возобновления работы в компании не называют.

“Продолжительность этой остановки будет зависеть от политики правительства”, — заявили в компании, контрольный пакет который принадлежит японской Suzuki Motor.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в западном штате Махараштра. Там же расположен один из крупнейших производственных автоцентров Индии — Пуна. Работающие там автогиганты намерены остановить производство: кто-то только до 31 марта, кто-то на неопределенный срок.