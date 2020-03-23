Полузащитник "Реала" выиграл турнир по FIFA среди футболистов Ла Лиги

Полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио одержал победу на турнире по FIFA 20 среди клубов чемпионата Испании. В финале виртуального соревнования 24-летний футболист обыграл Айтора Руибаля из "Леганеса" со счетом 4:2.

Зрители матчей в социальных сетях пожертвовали 141 тысячу евро. Эти деньги будут направлены на борьбу с коронавирусом COVID-19, из-за которого чемпионат Испании ушел на паузу.

El camino del campeón: ¡este es el cuadro final de #LaLigaSantanderChallenge! 🔝



🙏 Todavía puedes seguir donando para ayudar en la lucha contra el COVID-19: https://t.co/TZUdr10dNd#QuédateEnCasa#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/dTMB1rEnCz — LaLiga (@LaLiga) March 22, 2020

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 192 страны и территории. Заболевших при этом уже порядка 338 тысяч человек, из которых 14,6 тысячи скончались.