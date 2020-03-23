23 марта 202008:59

МТС призвал к самоизоляции при помощи идентификатора сети

Абоненты сотового оператора МТС в Москве и других регионах России обратили внимание на изменение идентификатора сети: вместо MTS RUS там теперь написано MTS #BUD'DOMA. Так компания призывает клиентов по возможности сократить социальные контакты.

В пресс-службе оператора сообщили ТАСС, что скоро новый идентификатор должны увидеть все пользователи сети в стране. Отображается ли идентификатор и как именно, зависит также от модели используемого устройства.

"Мы запустили #BUD'DOMA, чтобы еще раз напомнить нашим абонентам, что сейчас очень важно по возможности оставаться дома и тем самым минимизировать риск распространения вируса", - заявили агентству в компании.

В "Билайне" рассказали ТАСС, что рассылают уведомления клиентам по СМС и в приложении "Мой Билайн" с информацией о том, где можно найти достоверную информацию о способах профилактики инфекции. Также компания обеспечила бесплатную связь на горячие линии по теме коронавирусной инфекции. Так же поступил и Tele2, кроме того, оператор не учитывает трафик при доступе к сайту стопкоронавирус.рф.

"МегаФон" еще на прошлой неделе объявил, что откроет абонентам бесплатный доступ к своим образовательным и развлекательным сервисам: платформам "МегаФон Образование" и "МегаФон ТВ". В последней подписка на пакет "Максимальный" станет бесплатной на месяц.

Текст: Вести.Hi-tech

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