Глава МВД Украины предупредил о голоде в стране из-за коронавируса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предупредил сограждан о надвигающемся голоде и разорении предприятий из-за коронавируса.

"Будем честными — большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений – многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты. А у нас коронавирус и карантин", — отмечает Аваков на свой странице в Facebook.

По его данным, производство останавливается, "карантинные меры заставляют закрываться принудительно много маленьких компаний и бизнесов".

Большинство украинцев могут продержаться без работы только месяц, "может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью".

Глава МВД предлагает увеличить расходы бюджета для выплат украинцам (500-3000 гривен в месяц, $1 — 27 грн), ввести частичную оплату коммунальных платежей в размере 50-75%, помочь бизнесу, остановить начисление процентов по банковским кредитам.

С 2014 года, после госпереворота в стране, экономика Украины зависит от международных кредитов.

Аваков предлагает попросить еще помощи у МВФ и, возможно, даже объявить дефолт по ряду обязательств — "провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплатам и основного долга в ближайшие годы".