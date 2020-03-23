Олимпиада под вопросом. Бразилия и еще 8 НОК за отмену Игр-2020

Спортивные структуры Бразилии во главе с Национальным олимпийским комитетом призывают МОК перенести летние Олимпийские игры 2020 года. Об этом прессе сообщил президент НОК этой южноамериканской страны Пауло Уандерли. Причина – пандемия коронавируса.

"Международный олимпийский комитет уже сталкивался с такого рода проблемами раньше, например, когда Игры отменялись в связи с мировыми войнами, — цитирует Уандерли официальный сайт НОК Бразилии. – Мечта спортсмена – соревноваться на Олимпийских играх. Но сейчас ясно, что проведение Олимпиады в этом году не позволит реализовать мечту атлетов".

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее о необходимости отмены или переноса Олимпиады-2020 уже заявили национальные олимпийские комитеты США, Канады, Франции, Испании, Норвегии, Словении, Сербии и Хорватии, ряд международных спортивных структур.