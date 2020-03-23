Продукты, лекарства, деньги: в Москве вводятся меры помощи пожилым и больным людям

Московские власти выплатят пожилым людям старше 65 лет, а также больным с хроническими заболеваниями, разовую материальную помощь в размере 4 тысяч рублей для компенсации расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией из-за коронавируса COVID-19. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Также градоначальник поручил соцслужбам доставлять таким людям продукты и лекарства на дом. Воспользоваться этой услугой можно, позвонив по телефону 8-495-870-45-09. Также мэр обязал операторов связи не отключать телефоны и интернет при нулевом балансе у пожилых москвичей, находящихся дома на карантине.

Сергей Собянин напомнил, что коронавирус в первую очередь представляет угрозу именно для пожилых людей. Поэтому он призвал всех, находящихся в группе риска, с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим или уехать на дачу.

Если же человек работает, то работодатели обязаны перевести его на удаленную работу, либо предоставить оплачиваемый отпуск или отправить на больничный. При этом домашний режим может не применяться для тех, от кого напрямую зависит функционирование предприятия или организации, а также для работников здравоохранения, указывается в заявлении мэра Москвы.

Отдельно Сергей Собянин обратился и к молодежи, призвав их подумать о здоровье близких и воздержаться в эти дни от личного общения с родителями, бабушками и дедушками.

"Даже не чувствуя симптомов заболевания, вы можете быть носителями коронавируса, который очень опасен для пожилых людей", — напомнил он.

По последним данным, в России коронавирусной инфекцией заразились 338 человек. Во всем мире число заболевших превысило 339 тысяч, скончались 14,7 тысячи человек.