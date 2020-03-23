В России зафиксировано 438 случаев COVID-19

В России за сутки коронавирусом заболел 71 человек. Таким образом, общее число заразившихся достигло 438 человек. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании вице-премьерами.

По данным на утро 22 марта, в мире количество заболевших достигло 376 тысяч. За последние два дня число заболевших увеличилось на 50 тысяч человек.

При этом Мишустин подчеркнул, что в нашей стране ситуация развивается не так остро, как в Европе. Благодаря принимаемым мерам, включая включая ограничения и самоизоляцию, России удалось выиграть очень важный фактор - время. "И главное, врачам лучше подготовиться на случай, если инфекция будет быстро распространяться", — отметил Мишустин.

Кабинет министров выделит из своего резервного фонда 10 миллиардов рублей на оборудование для диагностики, лечения эпидемических заболеваний, средства защиты и медикаменты. Министерство промышленности и торговли получит 5 миллиардов рублей на закупку тепловизоров, бесконтактных термометров и обеззараживателей воздуха. Каждый федеральный орган исполнительной власти должен быть обеспечен средством дистанционного контроля температуры.