Московским школьникам отменили льготный проезд, зато дадут продуктовые наборы

На период закрытия школ из-за коронавируса в Москве отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Будет временно заблокировано транспортное приложение Социальной карты москвича у школьников. По словам мэра, уплаченные за проезд деньги перенесут на более поздний срок, чтоб они не пропали.

Собянин подчеркнул, что "школы закрыты для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу".

Мэр напомнил, что если для молодежи вирус не несет большой угрозы, то для старшего поколения он очень опасен, передает телеканал "Россия 24".

Кроме того, столичные школьники, получающие бесплатное питание в школах, на время закрытия учебных заведений смогут получать продуктовые наборы.

"Выдача наборов будет осуществляться через школы. Так мы поддержим семьи с небольшими доходами", — отметил Собянин.