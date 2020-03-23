Власти Австралии отказались отправлять спортсменов на Олимпиаду в Токио

Национальный олимпийский комитет Австралии из-за распространения коронавируса COVID-19 отказался отправлять своих спортсменов на летние Олимпийские игры-2020 в Токио. Ранее это сделала Канада.

"Австралийские спортсмены сохраняют позитивный настрой, но стресс и неопределенность не оставляют им шансов на нормальную подготовку", – прокомментировал решение глава олимпийской делегации Австралии Иэн Честерман.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Однако пандемия коронавируса может сорвать проведение Игр. Правительство Японии возложило на Международный олимпийский комитет (МОК) решение по определению сроков проведения Игр.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 192 страны и территории. Заболевших при этом уже порядка 338 тысяч человек, из которых 14,6 тысячи скончались.