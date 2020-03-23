Американские суперкомпьютеры откроют для исследователей коронавируса

Крупнейшие технологические компании и исследовательские институты в США при участии Белого дома и Министерства энергетики создали консорциум с целью помочь исследованиям, связанным с новой коронавирусной инфекцией.

IBM возглавит координацию проекта, задача которого — предоставить доступ к вычислительным мощностям около 330 петафлопсов различным проектам в области эпидемиологии, биоинформатики и молекулярного моделирования. Как пишет TechCrunch, в альянс также вошли Amazon, Google и Microsoft.

Участники консорциума будет оценивать предложения исследователей, отбирая наиболее перспективные и предоставляя для них доступ к ресурсам суперкомпьютеров. По словам директора по исследования IBM Дарио Гила, вручную необходимые для подобных исследований вычисления могли бы занять годы, а на обычных компьютерных — месяцы.

Microsoft, в свою очередь, расширит изучающим COVID-19 ученым доступ к облаку Azure и откроет им новые возможности сотрудничества с аналитиками данных в компании.