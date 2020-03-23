Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, в 80 процентах случаев заразившиеся коронавирусом, а к этому моменту в мире таких почти 340 тысяч, болеют в легкой форме, с малым количеством симптомов или вообще без них.

То, что при COVID-19 может пропадать способность различать запахи, врачи отмечали и раньше. В Германии, например, в двух случаях из трех помимо других симптомов развивалась и потеря обоняния — ее еще называют аносмия. В Южной Корее она была выявлена у 30 процентов переболевших коронавирусом в легкой форме. В Великобритании обратили внимание на то, что аносмия может стать либо первым, либо единственным проявлением болезни. Опасения подтвердились, когда COVID-19 заразились два английских отоларинголога, принимавшие пациентов без каких-либо симптомов. В связи с этим тем, кто внезапно лишился обоняния, предлагается до минимума сократить общение с другими людьми.

"Новый симптом — это потеря обоняния и ощущения вкуса. Он может означать, что людям без других симптомов, но только с потерей обоняния, возможно, придется самоизолироваться, чтобы уменьшить распространение вируса, поскольку они могут быть заразными", — говорит Нирмал Кумар, президент Британской ассоциации оториноларингологии.

Безусловно, британские медики не утверждают, что потеря обоняния обязательно говорит о заражении коронавирусом. Чаще всего аносмия происходит при всевозможных синуситах и ринитах, острых респираторных инфекциях. Также проблемы с распознаванием запахов возникают после травм головы, при курении и воздействии токсинов. Кроме того, аносмия может проявляться у пожилых людей при болезнях Альцгеймера и Паркинсона.

"Факторов, при которых есть снижения восприятия, огромное множество. Это банальная простуда, вазомоторный аллергический ринит, злоупотребление алкоголем, курение, работа на предприятии химической промышленности, синуситы, гаймориты, фронтиты, искривление носовой перегородки, черепно-мозговые травмы, осложнения сахарного диабета и длительное использование сосудосуживающих препаратов", — объясняет врач-терапевт Олег Абакумов.

Что именно приводит к аносмии, точно не установлено. При простудных заболеваниях потеря обоняния, вероятнее всего, происходит при отеке слизистой носа. По всей видимости, вирусы повреждают слой слизистой в самой верхней части полости носа, где находятся обонятельные рецепторные клетки, а значит, теряется связь с нервными окончаниями.

Безусловно, эта информация поможет врачам обезопасить себя и выявить новых заболевших коронавирусом. Важна она также и по другой причине: кортикостероиды, которые используются при аносмии, могут лишь ухудшить состояние заболевшего COVID-19. Поэтому отоларингологи рекомендуют полностью отказаться от употребления лекарств при подозрении на инфекцию.